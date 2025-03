Marcelo Gallardo tem nova chance de título no River Plate

Diante do Talleres, Gallardo pode levantar sua 15ª taça no clube argentino / Crédito: Jogada 10

Pode se dizer, com segurança, que a história de Marcelo Gallardo e do River Plate se misturam em uma vitoriosa combinação de fatores. E mais um capítulo glorioso pode ser escrito na noite desta quarta-feira (5), já que o Millonario disputa a Supercopa Internacional, diante do Talleres.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No currículo, Gallardo conta com 14 taças na galeria riverista entre Campeonato Argentino, Copa e Supercopa Argentina, Troféu de Campeões, Libertadores, Sul-Americana, Recopa e a extinta Copa Suruga. Com isso, em caso de conquista no confronto marcado para às 20h (de Brasília), ele se isola ainda mais como o técnico mais vencedor na história do clube bonaerense.

Apesar dos números e de toda a idolatria alimentada pela torcida, o Muñeco sabe a necessidade de seguir alimentando sua “moral” com títulos. Especialmente, depois da frustração em 2024 com a queda na semifinal da Libertadores que teve a final disputada, justamente, no Mâs Monumental. Contexto inusitado O confronto na cidade de Assunção (Paraguai), aliás, tem um elemento que favoreceu a presença de Marcelo Gallardo no banco de reservas do River Plate. Isso porque a agenda original da partida previa o confronto para junho de 2024, período em que Martín Demichelis ainda era o comandante riverista. Contudo, o rompimento do acordo entre a Associação do Futebol Argentino (AFA) e o Conselho de Esportes de Abu Dhabi fizeram com que não apenas o local (Emirados Árabes Unidos) como também a data do confronto fosse alterada. Assim, os vencedores de títulos em 2023 se qualificaram para a edição de 2024 que acontece esta noite.

Prováveis times de River Plate x Talleres na Supercopa Internacional River Plate Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz e Marcos Acuña; Santiago Simón, Enzo Pérez, Maximiliano Meza e Pity Martínez; Sebastián Driussi e Facundo Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo. Talleres