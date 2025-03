Liverpool sofre, mas vence PSG na França e abre vantagem na Champions

O Liverpool teve uma atuação ruim, mas aproveitou a única oportunidade que teve para sair de Paris com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions. O PSG amassou os Reds no Parque dos Príncipes, mas não conseguiu balançar a rede e o time inglês castigou os donos da casa aos 41 minutos do segundo tempo, com gol de Elliott. O camisa 19, inclusive, havia acabado de entrar na vaga de Salah e marcou o gol da vitória com poucos segundos em campo. Destaque para a grande partida do goleiro Alisson.

Dessa maneira, o Liverpool terá a vantagem do empate no jogo da volta, em Anfield. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (11).