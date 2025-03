Jornalista revela conversas sobre ‘contrato vitalício entre Flamengo e Arrascaeta’ e dispara: ‘Não faz sentido’

Daniel Fonseca, atual agente de Arrascaeta, reuniu-se com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, na segunda-feira de Carnaval (3), com o objetivo de discutir a renovação do contrato do jogador com o clube. No entanto, a proposta, segundo o jornalista Mauro Cezar Pereira, prevê um vínculo vitalício.

Em sua coluna no “Uol”, Mauro Cezar revelou que o jogador já “havia sinalizado para os rubro-negros a intenção de firmar um contrato vitalício”. Ele também informou que a proposta será apresentada nos próximos dias.