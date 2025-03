Jornal cita resistência interna em prós e contras da hipotética transferência de Neymar ao Barcelona

Astro brasileiro estará livre no mercado na próxima janela de transferências, visto que seu vínculo com o Santos tem vigência até junho / Crédito: Jogada 10

O – até então – hipotético regresso de Neymar ao Barcelona tem pautado alguns dos principais debates do meio esportivo na atualidade. Entusiastas da transferência cospem os prós da contratação, enquanto opositores arrotam os contras. Já o jornal Sport, da Espanha, faz ambos. A reportagem de uns dos jornais mais ativos nas especulações sobre o caso listou dez prós e contras, cinco de cada, da hipotética contratação. Os motivos vão desde o tático ao físico, considerando, ainda, fatores econômicos e certa resistência interna por parte de Flick.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vale destacar que a mídia trabalha com a possibilidade de transferência já na próxima janela, quando o astro fica livre no mercado. O camisa 10 firmou contrato com o Santos até 30 de junho e há chances de uma extensão, bem como de saída.

Neymar: os prós O jornal abre a lista mencionando cinco fatores que devem ser levados em conta para tornar a transação viável. Inicia-se com “motivação máxima”, passa por um comparativo com Luis Diaz e fecha com “impacto global”. O tópico um da reportagem de Joaquim Piera aborda a ‘motivação máxima‘. “Sempre que esteve em boa forma física, Neymar demonstrou um desempenho extraordinário por onde passou . Se voltasse ao Barça, o faria com entusiasmo e muita motivação: o novo Camp Nou do Spotify seria um palco único para se mostrar diante de todo o planeta e se preparar ao mais alto nível para uma temporada inteira para enfrentar a Copa do Mundo de 2026, a última de sua carreira”.

A partir dai, o jornalista segue para outras duas razões: ‘a peça que falta ao Barça‘ e ‘mais barato que Luis Diaz‘. “O brasileiro se encaixa no perfil do reforço que Deco busca para a linha de frente : um ponta que comece jogando pelo lado esquerdo, mas que, ao mesmo tempo, tenha qualidade e capacidade de fazer gols para ocupar o ponto de ataque quando necessário. Ele complementaria Lewandowski e Yamal perfeitamente, formando um dos melhores tridentes do planeta. Além disso, não prejudicaria o desempenho de jogadores como Dani Olmo, Raphinha (quando joga por dentro) ou Pedri”. “O atacante colombiano do Liverpool [Luis Diaz] lidera a lista de Deco para reforçar o ataque. Esta operação, no entanto, envolve um investimento enorme, que o Barça, ainda em processo de reestruturação financeira, pode não ter condições de arcar.O contrato de Guajiro expira em junho de 2027, por isso será obrigatório chegar a um acordo com o Fenway Sports Group Holding, dono do clube de Anfield”.

“O brasileiro, por outro lado, negociaria como agente livre e estaria disposto a ajustar seu salário à realidade atual do Barça e com um contrato curto ou curtíssimo”. O fator Pini Zahavi “Pini Zahavi explodiu a linha de ataque dos sonhos do Barça: o MSN, um trio 100% sul-americano formado por Messi, Suárez e Neymar . O superagente israelense foi contratado pelo PSG para convencer o brasileiro a deixar o Camp Nou. E ele conseguiu isso no fatídico verão de 2017, quando o clube parisiense-catariano depositou os 222 milhões de sua cláusula de rescisão. Por isso, ele recebeu uma comissão alta de 10,7 milhões de euros”. “A relação com a família do brasileiro ão terminou aí e Zahavi mediou o acordo do craque com o Al-Hilal, o que significou seu desembarque na Arábia Saudita em 2023. Agora, finalmente, e já era hora, o israelense remaria a favor dos interesses dos Blaugrana, devido à sua amizade com Joan Laporta”.

Impacto global “O Barça, melhor do que ninguém, já sabe tudo de bom que a figura global de Neymar Jr. traz em termos de faturamento e posicionamento de marca. É um perfil midiático que lhe seria muito bom, temporariamente, nesta fase de reconstrução da entidade, após sair financeiramente muito afetado pela pandemia e pela indesejada e ainda traumática despedida de Leo Messi”. “Uma segunda passagem de Neymar pelo Barça coincidiria com a inauguração do novo Camp Nou do Spotify e ajudaria a aumentar a receita , mesmo que o estádio tenha capacidade reduzida no início”. Os contras Na mesma linha da anterior, a reportagem do veículo espanhol aborda cinco fatores capazes de impossibilitar a negociação. A lista levanta dúvidas sobre as condições físicas do brasileiro e destrincha razões até a “ameaça a Lamine Yamal”.