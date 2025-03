Inter anuncia campeão do mundo pelo clube como novo técnico Sub-20

O Inter anunciou mudanças nas categorias de base do clube na noite desta quarta-feira (5). Assim, a primeira novidade é o retorno do ex-goleiro Renan Brito, campeão da Libertadores e do Mundial pelo Colorado, como técnico Sub-20.

Renan estava no Barra, de Santa Catarina, onde iniciou sua carreira como treinador. Inicialmente, em 2022, assumiu a equipe Sub-17 do Pescador. Depois se tornou auxiliar técnico do time principal e, em 2024, assumiu a equipe no Campeonato Catarinense. Porém, não fez um bom Estadual nesta temporada e, então, se desligou do clube.