Flamengo rebate nota do Inter sobre Thiago Maia: ‘Não honrou compromissos’

Rubro-Negro criticou postura colorada de afirmar que a negociação do jogador com o Santos não foi concluída por motivos alheios ao clube gaúcho

A transferência de Thiago Maia para o Santos não aconteceu. Porém, isso não impede que os bastidores estejam tumultuados em relação à situação do jogador. Nesta quarta-feira (05), o Flamengo divulgou uma nota em que rebate o Internacional e ainda cutucou o Peixe.

O Inter ainda não terminou o pagamento do atleta junto ao Flamengo. Com o interesse do Santos, o Colorado queria que o Peixe assumisse a dívida. O Rubro-Negro não se opôs ao negócio, mas queria uma garantia financeira do clube paulista. As condições apresentadas pelo Alvinegro não agradaram o Mengão e a negociação foi encerrada.