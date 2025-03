Flamengo espera empresário para iniciar conversas por renovação com Arrascaeta

Diretor do Rubro-Negro, José Boto aguarda proposta do agente do uruguaio para começar negociação para extensão do vínculo / Crédito: Jogada 10

O Flamengo deve iniciar em breve as conversas para uma renovação com o uruguaio De Arrascaeta. O empresário do camisa 10, Daniel Fonseca, já teve um encontro com o diretor de futebol, José Boto, na última segunda-feira (3), para conversar sobre o assunto. O português espera a proposta do agente nos próximos dias. O atual compromisso entre jogador e clube termina em dezembro do ano que vem. Antes do diálogo desta semana, o representante sinalizou para os rubro-negros a intenção de firmar um contrato vitalício. A informação é do “Uol”.

