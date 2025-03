Fifa define valor bilionário de premiação no Mundial de Clubes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo informações do jornal ‘The Independent’, do total final do valor, 525 milhões de dólares (cerca de R$ 3,1 bilhões) terão uma divisão de forma igualitária para os 32 times participantes do Mundial de Clubes. Já os 475 milhões de dólares restantes (R$ 2,9 bilhões) irá acontecer por meta de desempenho.