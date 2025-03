Cruzeiro define novo jogo-treino na intertemporada

Cruzeiro vai enfrentar o Boston City-MG, time de Manhuaçu, do interior de Minas Gerais, no próximo sábado (8), às 10h (de Brasília)

O Cruzeiro segue com sua rotina de treinamentos e planeja mais um jogo-treino para os preparativos do Campeonato Brasileiro. Assim, a Raposa entrará em campo no próximo sábado (8), às 10h (de Brasília), contra o Boston City-MG, na Toca da Raposa II.

A comunicação do Cruzeiro confirmou o segundo adversário durante este período de treinamentos. O oponente é um clube pequeno de Manhuaçu, no interior de Minas Gerais, que disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro.