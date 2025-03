Copenhagen x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no jogo de ida das oitavas de final da Liga Conferência 2024/25

As emoções da Liga Conferência estão de volta. Nesta quinta-feira (6), o Chelsea visita o Copenhagen, na Dinamarca, às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. A bola rola no Parken Stadium

Como chega o Copenhagen

O Copenhagen teve dificuldades para confirmar a classificação. Isto porque o time conquistou a vaga somente na prorrogação do segundo jogo dos playoffs, na vitória de virada sobre o Heidenheim, da Alemanha. Contudo, o time é o líder do Campeonato Dinamarquês, com um ponto de vantagem sobre o vice-líder Midtjylland.

Para o duelo em casa, o Copenhagen não poderá contar com o meio-campista Oliver Hojer e o atacante Jordan Larsson, lesionados. Além disso, o centroavante Andreas Cornelius também está fora. Ao mesmo tempo, existe a expectativa de que os brasileiros Gabriel Pereira e Robert entrem em campo.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea, um dos favoritos ao título, terminou a primeira fase com a melhor campanha e 100% de aproveitamento (seis vitórias em seis jogos). Ao mesmo tempo, os Blues lutam por uma vaga no G-4 da Premier League, para disputar a próxima edição da Champions.