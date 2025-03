Com golaço de Coutinho, Vasco elimina o Nova Iguaçu e está na terceira fase da Copa do Brasil

Cruz-Maltino resolve a parada no primeiro tempo e anima torcedor com bom futebol no Nilton Santos; Nuno Moreira estreia bem

O Vasco superou a desconfiança e simplesmente não tomou conhecimento do Nova Iguaçu, goleando por 3 a 0 e avançando à terceira fase da Copa do Brasil. Foi com direito a show de Coutinho, que anotou dois gols, e com o talento do português Nuno Moreira, estreante da noite. Foi dele a assistência para o gol de Rayan, que abriu o placar no Nilton Santos, nesta quarta-feira (5), no que foi a melhor exibição cruz-maltina em 2025.

Primeiro tempo

Enfim com um ponta esquerda de origem, o Vasco encontrou seu futebol e fez um primeiro tempo simplesmente espetacular. A goleada começou a ser construída cedo, incluindo participação para lá de especial do citado ponta: Nuno Moreira. O português, que estreava com a camisa do Vasco, tabelou com Paulinho e acelerou a jogada, servindo Rayan. Após lindo domínio, Rayan tocou na saída de Lucas Maticoli para abrir o placar, aos 9′.