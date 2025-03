Caxias x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Caxias e Fluminense jogam nesta quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida ocorrerá no Estádio Francisco Stédile, mais conhecido como Centenário, em Caxias do Sul, com início às 19h (de Brasília). Como se trata de um jogo eliminatório, quem vencer garante vaga na próxima fase da competição. No entanto, caso haja empate, a decisão será nos pênaltis.

A Voz do Esporte transmite este jogo. A cobertura rola a partir das 17h30 (de Brasília), com um esquenta de primeira sob o comando de Christian Rafael. Ele também estará na narração da partida.