Cano chega aos 100 gols pelo Fluminense, que vence o Caxias e avança na Copa do Brasil

Com dois do argentino (agora, com 101 gols), Flu vence no Centenário e garante vaga na terceira fase da competição de mata-mata

Com direito a marca importante de Germán Cano, o Fluminense venceu o Caxias por 2 a 1 em pleno Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS) e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (5), o Tricolor contou com dois gols do atacante, que chegou aos 101 gols pelo Flu e, de quebra, tornou-se artilheiro isolado da competição, agora com quatro bolas nas redes.

Primeiro tempo

Com o gramado pesado, o Fluminense não conseguia encontrar muitas linhas de passe, até por conta da forte marcação do Caxias. A torcida da casa também atrapalhava, imprimindo pressão nos visitantes. O Tricolor, então, começou a arriscar chutes de fora da área, com Fuentes, Canobbio e até mesmo o zagueiro Freytes.