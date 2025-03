Brasileiros receberão cota de R$ 87 milhões no Super Mundial da Fifa

Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense terão o benefício; haverá valores diferentes por continentes e times, e os europeus terão maior fatia / Crédito: Jogada 10

Os clubes sul-americanos classificados para o Super Mundial de Clubes da Fifa, incluindo Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, receberão uma cota de participação de 15,2 milhões de dólares (cerca de R$ 87 milhões). O valor, portanto, será o mesmo para os argentinos River Plate e Boca Juniors. Aliás, haverá valores diferentes por continente e times. As informações são do jornalista Rodrigo Mattos, do portal “Uol”.

O montante faz parte do total de 1 bilhão de dólares (aproximadamente R$ 5,75 bilhões) que será distribuído entre todas as equipes participantes do torneio. A Fifa, no entanto, ainda não confirmou oficialmente as cotas individuais de cada clube.

Como fica a divisão? Os times europeus terão a maior fatia da premiação, recebendo entre 13 milhões e 39 milhões de dólares por equipe. Entre os sul-americanos, o valor fixo de 15,2 milhões representa a segunda maior quantia entre os continentes. Já as equipes da Concacaf (América do Norte e Central) e da Ásia receberão 9,5 milhões de dólares cada, enquanto os clubes africanos terão direito a US$ 9 milhões. A menor cota será destinada aos times da Oceania, que reberão US$ 3,5 milhões. Além da cota inicial, haverá premiações por desempenho esportivo: 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate, além de valores adicionais conforme a progressão das equipes no torneio.