Boston River-URU x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (06), o Bahia enfrentará um grande desafio pela terceira fase da Libertadores, no jogo de ida da competição. A equipe medirá forças com o Boston River, do Uruguai, no tradicional estádio Centenário, em Montevidéu (URU). A partida começa às 21h30 (de Brasília). O vencedor, portanto, garante vaga na fase de grupos do torneio internacional.

Onde assistir

O serviço de streaming Paramount+ transmite ao vivo.