Barcelona supera expulsão, vence Benfica com gol de Raphinha e abre vantagem na Champions

Time catalão fica com um jogador a menos a maior parte do jogo, mas vence por 1 a 0, no Estádio da Luz, e fica mais perto das quartas de final

Agora, os times voltam a se enfrentar na terça-feira (11), às 14h45 (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys. Com o resultado, o Barcelona tem a vantagem de qualquer empate, enquanto o Benfica precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar de fase. O vencedor deste duelo vai encarar Borussia Dortmund ou Lille nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Depois de uma partida eletrizante ainda na fase da liga , Benfica e Barcelona fizeram mais um duelo com grandes emoções pelas oitavas da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (5), o Barça, com um a menos, venceu as Águias por 1 a 0, no Estádio da Luz, pelo primeiro jogo da fase da competição. Raphinha aproveitou vacilo da defesa portuguesa e marcou o único gol da partida. Cubarsí, da equipe catalã, recebeu vermelho ainda no primeiro tempo. No entanto, o time Hansi Flick segurou a pressão dos donos da casa.

Pelo ânimo de jogar dentro de casa, o Benfica foi mais agudo e teve uma chance com Akturkoglu antes do minuto inicial. No entanto, o Barcelona respondeu rapidamente, com Olmo, mas sem sucesso. Aos 12 minutos, Trubin fez milagres seguidos. Ele fez três defesas no mesmo lance após tentativas de Raphinha, Lewandowski, Yamal. Depois disso, as Águias se seguraram, enquanto o Barça trocou passes no setor ofensivo.

Cotudo, o Barça sofreu um baque após contra-ataque do Benfica. O zagueiro Cubarsí foi cortar a bola, mas derrubou Pavlidis na entrada da área. O árbitro não pensou duas vezes e deu cartão vermelho, aos 20 minutos do primeiro tempo, para o defensor do time catalão. Para recompor a defesa, o técnico Hansi Flick acionou Ronald Araújo no lugar de Dani Olmo. Depois disso, os donos da casa iniciaram uma pressão, porém sem grande eficácia. A melhor chance aconteceu com Akturkoglu em cabeçada para uma bela defesa de Szczesny. Do outro lado, o Barça, após expulsão, apostou no jogo reativo, com Yamal e Raphinha, principalmente.

Benfica empilha chances, mas Raphinha decide para Barcelona

Na volta para a segunda etapa, o Benfica novamente teve mais chances de abrir o placar. Contudo, Szczesny estava inspirado e fez defesas importantes. Aursnes e Pavlidis tiveram chances. Assim como no fim do primeiro tempo, o Barcelona seguiu nos contra-ataques. Mas, em um dos erros da zaga portuguesa, o time aproveitou. António Silva saiu errado e entregou a bola para o decisivo Raphinha, que finalizou no canto esquerdo de Trubin e saiu para comemorar aos 15 minutos da segunda etapa. Depois disso, o Encarnado tentou retomar o bom início de jogo. Porém, a defesa catalã soube suportar as investidas mesmo com um a menos e travou o jogo.

No fim, o Benfica teve um fio de esperança e conseguiu de fato fazer uma pressão. Belotti foi derrubado na área por Szczesny, e o árbitro apontou para a marca da cal. Contudo, o VAR indicou impedimento na jogada. Logo em seguida, João Rêgo teve oportunidade de marcar após cruzamento, mas a zaga espanhola afastou. Além dele, Arthur Cabral também arriscou uma finalização. Mas não era o dia da equipe de Bruno Lage, que terá que mudar a postura do time para semana que vem.