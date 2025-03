Santos tem ‘dor de cabeça’ boa para montar setor ofensivo

Com a estreia de reforços e ataque funcionando nos últimos jogos, Peixe vê opções aumentaram na reta final do Paulistão

Semifinalista do Paulistão, o Santos ainda precisa resolver uma dor de cabeça boa para a reta final da competição. Afinal, o técnico Pedro Caixinha viu as opções no setor ofensivo aumentarem, ainda mais com a chegada de reforços badalados. Assim, o treinador precisa encontrar quem será o quarteto ideal para o ataque do Peixe.

O nome indiscutível nesta história é Neymar. Contudo, as outras três vagas ainda estão em aberto. No momento, o ataque é formado por Tiquinho Soares, Soteldo e Guilherme. O trio, junto com o camisa 10, vem mostrando serviço e apresentando um bom rendimento. Contudo, os reforços prometem brigar por uma vaga. Principalmente após a estreia de Rollheiser.

O argentino entrou na vitória sobre o Red Bull Bragantino e protagonizou alguns bons lances. Rollheiser chegou à Baixada Santista como contratação de peso e a expectativa é que ele vire titular no decorrer da temporada. Ainda contra o Massa Bruta, o treinador ainda acionou Gabriel Verón e contava com Deivid Washington como opção no banco de reservas. Contudo, a disputa é algo que agrada Pedro Caixinha.

“Há, acima de tudo, competitividade no dia a dia. Isso nos faz internamente crescer e seguir trabalhando no dia a dia e jogo a jogo. Eu acredito num 11 base, mas os outros estão a demonstrar que querem sua chance. Ainda não estão todos no mesmo nível e ritmo. Estamos satisfeito com as opções e vamos ter semanas livres que nos darão a chance de treinar e dar tempo a esses atletas”, falou o treinador.

Assim, Pedro Caixinha sabe que terá muitas opções para o duelo do Santos contra o Corinthians na semifinal do Paulistão. As datas e horários ainda serão definidos.