Quarto maior artilheiro do futebol brasileiro, Dadá Maravilha completa 79 anos

Ex-jogador é ídolo do Atlético Mineiro, onde é o segundo maior artilheiro da história do clube

Carreira de Dadá Maravilha

Dário é natural do Rio de Janeiro e começou a sua carreira profissional em Campo Grande. Com destaque, chegou no Atlético Mineiro, onde foi artilheiro do Brasileiro em 1971. Anos depois, aliás, também foi artilheiro na conquista do campeonato do Internacional. Dadá Maravilha também defendeu Goiás, Bahia, Ponte Preta, Paysandu, Náutico, Santa Cruz, Coritiba, América-MG, Nacional-AM e Douradense.

No entanto, o clube em que o centroavante mais atuou na carreira foi o Atlético Mineiro. Por lá, ele conquistou duas Campeonatos Mineiros (1970 e 1978), o Campeonato Brasileiro de 1971, três Taças Belo Horizonte (1970, 1971 e 1972) e um Torneio de Léon em 1972.