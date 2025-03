PSG x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no Parque dos Príncipes, em Paris, no jogo de ida das oitavas de final da Champions 2024/25 / Crédito: Jogada 10

Duelo de gigantes nas oitavas de final da Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (5), PSG e Liverpool se enfrentam às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, no primeiro duelo entre as equipes nesta fase eliminatória da principal competição de clubes do planeta. A partida da volta está marcada para a próxima terça-feira, 11 de março, em Anfield. Quem avançar encara Aston Villa ou Club Brugge nas quartas. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega o PSG O PSG vive boa fase sob o comando do técnico Luis Enrique, com 22 jogos de invencibilidade, com 10 vitórias seguidas. Dessa maneira, o time francês chega a esta fase após vencer o conterrâneo Brest nos playoffs, com um placar agregado de 10 a 0 após duas goleadas. Além disso, o Paris Saint-Germain não tem jogadores lesionados ou suspensos e poderá entrar em campo com força máxima. Como chega o Liverpool Por outro lado, o Liverpool teve a melhor campanha na fase de liga e encerrou na primeira liderança isolada. Assim, o time conquistou a vaga direta para as oitavas de final e poderá contar com a vantagem de decidir a classificação em casa.

Ao mesmo tempo, o Liverpool é o líder isolado da Premier League, com 67 pontos em 28 jogos. A vantagem sobre o segundo colocado Arsenal é de 13 pontos, com uma partida a mais que os Gunners. A boa notícia para o jogo desta quarta-feira fica por conta da presença do craque Salah, que faz mais uma grande temporada com a camisa dos Reds. Contudo, Tyler Morton, Conor Bradley e Joe Gomez, lesionados, e Amara Nallo, suspenso, são as baixas confirmadas para o técnico Arne Slot.