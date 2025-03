Paulistão: FPF define datas e horários das semifinais

Corinthians e Santos se enfrentam em Itaquera, no domingo, enquanto Palmeiras e São Paulo duelam na segunda-feira, no Allianz / Crédito: Jogada 10

A Federação Paulista divulgou na manhã desta terça-feira (04/03), as datas e horários das semifinais do Paulistão. O Corinthians encara o Santos na Neo Química Arena, no domingo (09/03), às 18h30. Já o Palmeiras recebe o São Paulo na segunda-feira (10/03), às 21h35, no Allianz Parque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim como nas quartas de final, as semifinais são disputadas em jogo único, com o time com mais pontos como mandante. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é definida nos pênaltis. Vale lembrar que por ordem do Estado de São Paulo desde 2016, os clássicos acontecem com torcida única.

TUDO PRONTO!

DATAS E HORÁRIOS DEFINIDOS PARA OS JOGOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO SICREDI! #PaulistãoSicrediÉDoBrasil #Semifinais pic.twitter.com/LfsvUyyCoZ — Paulistão (@Paulistao) March 4, 2025