Nova Iguaçu x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Destino coloca rivais do RJ frente a frente na segunda fase da Copa do Brasil; Nova Iguaçu é pedra no sapato do Vasco / Crédito: Jogada 10

A segunda fase da Copa do Brasil tem sequência nesta quarta-feira (5) com três jogos. Um deles é um duelo do Rio de Janeiro: afinal, Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, em jogo recheado de ingredientes e que vale vaga na terceira fase da principal competição de mata-mata do país. Vamos conferir como chegam os rivais para este jogo, que não tem VAR e terá definição nos pênaltis em caso de empate no tempo normal. Onde assistir O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Nova Iguaçu Apesar de não repetir o ótimo estadual de 2024, o Nova Iguaçu conseguiu classificação à Taça Rio e também à segunda fase da Copa do Brasil. Assim, a equipe vem de três jogos sem saber o que é perder. No período, aliás, marcou seis gols e sofreu somente dois. Além disso, tem a boa memória de confrontos recentes contra o Vasco. Após vencer o Madureira (2 a 1) e avançar para a Taça Rio, a Laranja da Baixada goleou o Barcelona-RO por 4 a 1, de virada, chegando à segunda fase da Copa do Brasil com moral. O último compromisso foi pela semifinal da Taça Rio, empatando em 0 a 0 com o próprio Madureira. A equipe do técnico Carlos Vítor não possui desfalques para o confronto desta quarta. Como chega o Vasco Se por um lado o Vasco deu sorte de enfrentar um time do Rio de Janeiro, o que evita a necessidade de uma longa viagem, por outro, pega um rival complicado. Afinal, o Nova Iguaçu é a nova pedra no sapato do Cruz-Maltino. Já são quatro jogos sem vencer a Laranja da Baixada: dois empates e duas derrotas.

O time do técnico Carlos Vítor foi responsável por eliminar o Vasco na semifinal do Estadual de 2024, com um placar agregado de 2 a 1 (empate por 1 a 1 na ida e vitória do Nova Iguaçu por 1 a 0 na volta). Ambos os jogos foram no Maracanã, aliás. Na Taça Guanabara do citado ano, vitória do Nova por 2 a 0 em Uberlândia (MG). Já neste ano, com um elenco alternativo, o Vasco ficou no 1 a 1, em São Januário, na rodada inaugural da Taça GB, comprovando, então, a dificuldade em vencer o time da Baixada. Quanto ao time que vai a campo, o Vasco não tem novos desfalques. O volante Tchê Tchê segue se recuperando de lesão no joelho direito. Ele está sendo preparado para atuar na semifinal do Carioca, sábado (8), contra o Flamengo. Paulinho, ausência contra o Rubro-Negro, no último sábado (1º), na ida, por suspensão, está de volta e será, dessa forma, relacionado. Assim, será o segundo jogo seguido do Vasco no “tapetinho” do Nilton Santos. NOVA IGUAÇU x VASCO 2ª fase da Copa do Brasil-2025 – jogo único

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quarta-feira, 05/03/2025, às 21h30 (de Brasília)

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli; Gabriel Pinheiro, Mateus Müller, Renan e Sidney; Igor Guilherme, Jorge Pedra e João Lucas; Xandinho, Victor Rangel e Andrey. Técnico: Carlos Vítor.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Tchê Tchê), Paulinho (Mateus Carvalho), Coutinho e Rayan; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

>Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Não há nas duas primeiras fases da Copa do Brasil

Onde assistir: SporTV e Premiere