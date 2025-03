Matheus Henrique confia em resposta rápida do Cruzeiro na temporada

O retorno do Cruzeiro aos treinos será nesta quarta-feira (5), após o elenco aproveitar três dias de folga por conta do Carnaval. O técnico Leonardo Jardim busca o melhor encaixe para o time de olho na estreia celeste no Campeonato Brasileiro, no fim de março diante do Mirassol, no Mineirão.

Titular incontestável do meio-de-campo celeste, Matheus Henrique está confiante que o período de atividades na Toca da Raposa II será crucial para o elenco voltar aos trilhos após a eliminação na semifinal do Campeonato Brasileiro.