Mano explica adaptação lenta de Lavega no Fluminense

Um dos 11 novos reforços contratados pelo Fluminense para a temporada, o jovem uruguaio Lavega chegou ao clube no final de dezembro sob grandes expectativas. Após participar do Sul-Americano sub-20 pela seleção uruguaia, o atacante ficou à disposição do Flu, porém ainda não teve oportunidades de atuar. Considerado uma promessa no Uruguai, onde é capitão nas categorias de base, ele está passando por um período de adaptação ao futebol brasileiro. Essa adaptação é explicada pelo técnico Mano Menezes. O treinador, usando como exemplo o trabalho realizado com o colombiano Gabriel Fuentes, um dos destaques atuais da equipe, afirmou que está sendo feito um planejamento para que Lavega esteja pronto para entrar em campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Penso da mesma forma em relação aos jogadores. Sempre que você traz alguém, cria-se uma expectativa. Eu busco proporcionar a eles as condições para que, quando entrem, o façam de maneira eficaz. Caso contrário, a expectativa se transforma em frustração. Você se lembra quanto tempo levou para que Fuentes entrasse em campo? Ele estava enfrentando dificuldades físicas, então tivemos que trabalhar para moldá-lo às necessidades de jogar a cada três dias no Brasil, e quando ele finalmente jogou, foi muito bem. O mesmo se aplica aos outros, especialmente aos mais jovens. Tenho muita confiança neles. Todas as contratações foram muito discutidas. A restrição financeira até tem seu lado positivo, pois nos obriga a pensar bastante. Cada um deles tem algo diferente para contribuir com aquilo que precisamos, visando nos transformar em um grupo competitivo capaz de disputar todas as competições”, comentou Mano.