Hospital atualiza estado de saúde de jogador do Bragantino; caso é gravíssimo

O Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, de Americana, no interior de São Paulo, divulgou na tarde desta terça-feira (4), um novo boletim informando o estado de saúde do atacante da base do Red Bull Bragantino, Pedro Severino, de 19 anos, que sofreu um acidente de carro a caminho do CT. Ele está internado na UTI da unidade. Assim, de acordo com o documento, o estado do jogador é gravíssimo. O boletim informou que ele passou por uma cirurgia por conta do traumatismo craniano e que o procedimento foi realizado com sucesso, mas que o quadro é “extremamente delicado”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, a nota ainda informou sobre a transferência de Pedro Severino para o Albert Einstein, em São Paulo, a pedido da família. No entanto, de acordo com o hospital, só poderá acontecer quando o estado de saúde do jogador estiver estável.

Por fim, o hospital informou que o meia Pedro Castro, que também atua na base do clube paulista e estava no carro, apresentou ferimentos leves, “com algumas escoriações pelo corpo” e está em observação. Segundo o boletim, ele ainda passa por “exames complementares para garantir que não haja complicações não identificadas inicialmente”. O acidente Dois jogadores e um assessor do RB Bragantino ficaram feridos em um violento acidente de trânsito, no início da manhã desta terça-feira, 4, no km 127 da Rodovia Anhanguera, em Americana. O nome do funcionário que dirigia o veículo permanece sob sigilo. Segundo a Polícia Rodoviária, portanto, o carro dos jogadores colidiu fortemente contra a traseira de um caminhão por volta de 5h21, na pista sentido sul. Os atletas estavam a caminho do Centro de Treinamento em Atibaia, a 65 km de Campinas, e foram levados do Hospital Municipal de Americana por uma viatura da CCR Autoban – concessionária que administra a via.

Pedro Severino, de 19 anos, sofreu traumatismo craniano. Ele estava no banco do passageiro no momento da colisão. Enquanto o outro jogador, Pedro Castro, de 18, se protegeu pelo assento traseiro e teve apenas ferimentos leves. Agentes submeteram os motoristas do caminhão e do carro ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Eles não sofreram ferimentos. Severino é filho de ex-seleção Pedro Severino, que está em estado gravíssimo no hospital, é filho do ex-jogador Lucas Severino. No Brasil, ele é ídolo do Athletico-PR e do Botafogo-SP. No Japão, é ídolo do Gamba Osaka e FC Tokyo. Além disso, o atacante defendeu o Cruzeiro, Corinthians, Rennes (França). Vale ressaltar que Lucas vestiu a camisa da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, e jogou com Alex e Ronaldinho Gaúcho.