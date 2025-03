Flamengo bate Danubio e avança à semifinal da Libertadores Sub-20

O Flamengo Sub-20 venceu o Danubio por 3 a 1 nesta terça-feira (4), em Ypané, no Paraguai. Assim, com o empate entre O’Higgins e Olimpia, se classificou antecipadamente para as semifinais da Libertadores. O Rubro-Negro, aliás, segue 100%, com seis pontos e na liderança do Grupo A.

Os Garotos do Ninho retornam aos gramados na próxima sexta-feira (7) para encerrar a campanha na fase de grupos contra o O’Higgins, às 19h (de Brasília), no Estádio Carfem. Por outro lado, o Danubio vai encarar o Olímpia, no Estádio Gunther Vogel, no mesmo dia e horário.