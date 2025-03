Feyenoord x Inter de Milão: onde assistir, escalaçãoes e arbitragem

O clube holandês tenta fazer mais uma vítima em Milão na Champions. O clube do Sul não passou direto na fase de liga e eliminou o Milan no duelo de playoff. A Inter avançou direto, tendo a quarta melhor campanha na primeira fase.

A partida será transmitida no Brasil no canal fechado TNT e no serviço de streaming Max.

Como chega o Feyenoord

A principal novidade holandesa não é tão nova assim. Robin Van Persie foi efetivado no cargo de treinador e comandará a equipe pela primeira vez, agora oficialmente como técnico, na Champions. Com uma postura ofensiva que chama atenção, o Feyenoord tem suas esperanças em Igor Paixão, lembrado por Dorival Júnior na pré-lista da Seleção Brasileira. O clube do Sul terá oito desfalques no total entre suspensos e lesionados, entre eles estão o japonês Ueda e Timber, que estão machucados.

Como chega a Inter de Milão

Ao contrário dos outros destaques da fase de liga, a Inter se destaca por sua boa postura defensiva. Na fase de liga, os italianos sofreram apenas um gol. Para o confronto na Holanda, os Nerazzurri terão problemas na esquerda, que podem mudar o esquema de jogo. Di Marco foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita e está fora da partida. Seu reserva imediato, o brasileiro Carlos Augusto, também está machucado. Por isso, Inzaghi deve começar o jogo com Bisseck, com uma linha de quatro defensores.

Feyenoord x Inter de Milão

Oitavas de final da Champions 2024/25 – (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 05/03/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: De Kuip, Roterdã (HOL)

Feyenoord: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko e Smal; Moder, Mlambo e Ivanusec; Moussa, Igor Paixão e Carranza. Técnico: Robin Van Persie.

Inter de Milão: Josep Martínez; Pavard, Acerbi, Bastoni e Bisseck; Dumfries, Barella, Çalhanoglu e Mkhtaryan; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Árbitro: Espern Eskas (NOR)

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)

VAR: Christian Dingert (ALE)