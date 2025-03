Corinthians e Palmeiras favoritos nas semis. Mas e numa eventual final?

Timão se mostra forte, com invencibilidade e entrosamento ímpares; enquanto Verdão cresce na reta decisiva e pode fazer história / Crédito: Jogada 10

Com a definição das semifinais, quem aparece como o maior favorito para faturar o Paulistão? O Palmeiras, de quase eliminado, passa a ser tiro certo ao lado do Corinthians. Ao meu ver, em condições ainda um pouco maiores que as do arquirrival. Calma que eu explico. Embora o Timão possa manter a grande vantagem de disputar um eventual segundo jogo da final na Neo Química Arena, o elenco alviverde, por ser mais acostumado a decidir, tem mais casca e me parece o favorito ao tetracampeonato, título inédito no futebol profissional em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Corinthians faz um campeonato de primeira. Irretocável, o líder geral. Destaca-se pela invencibilidade e entrosamento ímpares com um meio de campo forte, em especial nos retoques criativos de Garro. Na frente, a inteligência de Memphis Depay aliada ao oportunismo de Yuri Alberto, que vive grande fase artilheira.

Contudo, o Timão terá a fase prévia da Libertadores intercalada com as finais do Estadual. O Barcelona de Guayaquil, afinal, é um time tradicional e já eliminou brasileiros. Pode, portanto, sugar o suficiente para atrapalhar a vida da equipe alvinegra na reta final do Paulistão. Já o Palmeiras, mesmo tendo dificuldades para se classificar, cresceu na reta decisiva. Tanto que fez a segunda melhor campanha no geral. Avançou à semifinal com atuações consistentes e não pode, sob hipótese alguma, ser subestimado. Além disso, tem o atacante mais talentoso do futebol brasileiro: Estevão, de apenas 17 anos, mas que já é uma fera, com técnica, velocidade e impetuosidade de encher os olhos, capaz de mudar qualquer cenário em um instante. E olhe que Abel Ferreira ainda pode colocar para jogar o novo reforço, o atacante Vitor Roque, de 19 anos.

Dupla San-São Paulo corre por fora? A dupla San-São ainda mostra alguma irregularidade e está, sim, um pouco atrás de corintianos e palmeirenses. Mas isso não os impede de aprontar nas semifinais. O São Paulo mostra muita competitividade frente a rivais fortes e tem sido uma pedra no sapato de Abel nos últimos anos. Tem totais condições, portanto, de eliminar o rival. Mas precisará jogar mais do que vem jogando e, claro, contar com o brilho de Lucas Moura, o seu grande jogador. E o que esperar do Santos? Do Peixe, com o efeito Neymar, pode se esperar tudo. Nos últimos quatro jogos, o time da Vila é o único que venceu todos. Mas, ainda assim, o vejo na condição de zebra. E mesmo com a presença de Neymar, que terá o desafio de mostrar um grande futebol em um clássico.