Com gol polêmico nos acréscimos, Aparecidense avança na Copa do Brasil

Gol de Higor Leite aos 49 minutos da etapa final define o 1 a 0 dos goianos, em casa, sobre o FC Cascavel. Vaga inédita à 3ª fase e mais R$ 2,3 / Crédito: Jogada 10

A Aparecidense é a primeira classificada para a terceira fase da Copa do Brasil-2025. Afinal, nesta terça-feira, 4/3, no Aníbal Batista em Aparecida de Goiânia, o time da casa venceu o FC Cascavel, do Paraná, por 1 a 0. E foi um gol chorado, dramático e polêmico. Higor Leite marcou aos 49 minutos do segundo tempo. A Aparecidense, que já tinha somado R$ 1,8 milhão em premiações pela participação na primeira e nesta segunda fase, agora vai à terceira e abocanha mais R$ 2.315.250. E pela primeira vez vai à terceira fase da competição. O Cascavel está eliminado. Assim, termina sua participação com uma premiação total de R$ 1,8 milhão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como a Aparecidense venceu A Aparecidense, que quase foi rebaixada no Goianão (se garantiu como primeira fora do Z2 na última rodada), começou o jogo atuando de forma inconsistente e nervosa. O Cascavel foi superior no primeiro tempo e quase saiu na frente em duas oportunidades que foram na trave: um chute de Matheus Alcântara e outro de Libânio.