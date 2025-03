Benfica x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Clubes se reencontram após virada histórica, que terminou com vitória do Barça e grande atuação de Raphinha

Sem conseguir a vaga direta, os Encarnados tiveram que passar pelos playoffs, onde eliminaram o Mônaco. Já o Barça avançou com muita moral na primeira fase, após terminar com a segunda melhor campanha, com 19 pontos.

A partida terá transmissão para o Brasil no canal fechado TNT e no serviço de streaming Max.

Como chega o Benfica

Dono da campanha de mais emoção até aqui na Champions, os Encarnados tentam se solidificar na competição. Para o reencontro contra o Barça, o Benfica terá problemas com lesão. O clube não contará com o Di María, Florentino, Renato Sanches e Tiago Correia, todos lesionados. Por outro lado, os portugueses terão o retorno de Bruma, que estava cumprindo punição herdada dos seus tempos de Braga.

Como chega o Barcelona

Com o comando de Raphinha, o Barça quer seguir com a ótima campanha da primeira fase. Para o duelo em Lisboa, Hansi Flick deve contar com Gavi, que foi cortado da partida contra a Real Sociedad. Já na defesa, os catalães não contam com Christensen, que sofreu uma nova lesão na panturrilha.

Benfica x Barcelona

Oitavas de final da Champions 2024/25 – (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 05/03/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio da Luz, Lisboa (POR)

Benfica: Anatoliy Trubin; Tomás Araujo, Nicolás Otamendi, António Silva e Álvaro Carreras; Orkun Kokcu, Leandro Barreiro e Fredrik Aursnes; Kerem Akturkoglu, Vangelis Pavlidis e Bruma. Técnico: Bruno Lage.

Barcelona: Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alex Balde; Pedri e De Jong; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)