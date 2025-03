Bayern de Munique x Bayer Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual líder do campeonato alemão, o Bayern precisou passar pela fase de playoff, onde eliminou o Celtic, para chegar às oitavas de final. Já o Leverkusen, vice-líder da Bundesliga e atual campeão nacional, avançou direto da fase de liga, tendo a sexta melhor campanha, com 16 pontos.

A partida terá transmissão para o Brasil no canal fechado Space e no serviço de streaming Max.

Como chega o Bayern de Munique

Mesmo sendo líder isolado da Bundesliga, o Bayern ainda não conseguiu emplacar na Champions. Os bávaros tiveram resultados complicados na fase de liga, como a goleada sofrida contra o Barcelona e a derrota para o Feyenoord, além da classificação suada contra o Celtic. No clássico alemão, o time de Vincent Kompany terá a missão de tentar a primeira vitória contra Xabi Alonso. Até aqui foram seis jogos, com três derrotas e três empates.

Como chega o Bayer Leverkusen

O Leverkusen joga mais uma grande temporada na sua história. Agora, o clube dirigido por Xabi Alonso está próximo de igualar a terceira melhor campanha dentro da Champions League. Apenas em duas oportunidades o Bayer passou pelas oitavas de final do torneio: em 97/98, quando parou nas quartas de final, e em 2001/02, edição em que ficou com o vice-campeonato. O clube conta com o talento de Florian Wirtz, que faz mais uma temporada de alto nível e já marcou seis vezes no torneio.

Oitavas de final da Champions 2024/25 – (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 05/03/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Dier, Upamecano e Alphonso Davies (Raphael Guerreiro); Goretzka, Kimmich e Jamal Musiala; Olise, Sané e Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Bayer Leverkusen: Hrádecký; Hincapié, Tah e Mario Hermoso; Frimpong, Exequiel Palacios, Andrich (Xhaka) e Alejandro Grimaldo; Florian Wirtz, Victor Boniface e Patrick Schik. Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

VAR: Jarred Gillet (ING)