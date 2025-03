Atlético x Manaus: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no Mineirão, em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Atlético e Manaus se enfrentam nesta quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Mineirão, às 19h30. A eliminatória acontece em partida única, ou seja, quem vencer está classificado. Caso haja empate no tempo normal, a decisão, por fim, ocorrerá nos pênaltis. Onde Assistir O Amazon Prime Video transmite ao vivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Atlético Gustavo Scarpa, que inicialmente era dúvida, voltou a treinar em campo ao lado dos companheiros. Apesar do susto, tudo indica que o meia estará disponível para o jogo desta quarta-feira. Enquanto isso, Hulk segue em tratamento. O jogador sentiu dores na coxa direita durante o segundo jogo da semifinal do Mineiro contra o Tombense. Depois de uma reavaliação, o Galo confirmou que ele sofreu uma lesão. Por isso, sua presença tanto na Copa do Brasil quanto no primeiro jogo da final do Mineiro, contra o América-MG no próximo sábado, ainda é incerta.

Além de Hulk, outros jogadores continuam em recuperação no departamento médico. Entre eles, os atacantes Cadu e Caio Maia, ambos tratando o joelho direito, Júnior Santos, que se recupera de um problema na panturrilha direita, e Palacios, que sofreu uma lesão na coxa esquerda. Como chega o Manaus Já pelo lado do Manaus, a tendência é que a equipe mantenha a mesma escalação dos últimos jogos, uma vez que o técnico Júlio César não costuma fazer muitas mudanças no time titular. No entanto, três jogadores ainda são dúvidas para o confronto devido a lesões. São eles: o volante Emerson Bombado, o meia Palmares e o atacante Lelo. Embora o clube não tenha divulgado informações detalhadas sobre a condição do trio, apenas o último tem chances de ser titular, caso esteja apto a entrar em campo.