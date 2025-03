Modelo argentina se pronuncia sobre suposto vídeo íntimo com Ronaldinho Gaúcho

A modelo Graciela Alfano, de 72 anos, se pronunciou sobre o vídeo íntimo divulgado, que teria sido gravado por Ronaldinho Gaúcho. A argentina classificou a situação como uma invenção.

“(Sobre quem gravou o vídeo) Essa é a questão. Eles (fãs) me perguntaram porque eu acabei de conhecer o Ronaldinho. Veja, as pessoas inventam as coisas. Eu tirei uma foto com o Ronaldinho no elevador e todo mundo pensou que tinha sido ele quem gravou o vídeo”, disse ela no programa La Noche de Mirtha.