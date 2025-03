Jogador do León, rival do Flamengo no Mundial, é alvo de sequestro no México

Volante estava a caminho do treino quando foi surpreendido por bandidos na última quinta-feira; agora, vive com escolta policial 24h por dia

O jogador uruguaio Nicolás Fonseca foi vítima de sequestro relâmpago no México, na última quinta-feira (27), enquanto estava a caminho do treino do León. O atleta foi rendido na estrada e passou duas horas nas mãos dos assaltantes.

Os bandidos o liberaram a 25 km do local do ínicio do crime. Aliás, segundo o meia, levaram seu carro e outros pertences. Portanto, o jogador está vivendo com escolta policial armada 24 por dia desde o susto.