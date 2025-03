Forest vence Ipswich nos pênaltis e avança às quartas da Copa da Inglaterra

O Nottingham Forest venceu o Ipswich Town nos pênaltis, nesta segunda-feira (3), e avançou às quartas de final da Copa da Inglaterra. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Forest superou o Ipswich nas penalidades, com placar de 5 a 4 no City Ground. Após os donos da casa acertarem todas as cobranças, o goleiro Sels defendeu a finalização de J. Taylor e confirmou a classificação.

Dessa maneira, o Nottingham Forest vai encarar o Brighton nas quartas de final da Copa da Inglaterra, o torneio mais antigo do mundo. O time segue em busca do terceiro título da FA Cup, já que venceu em 1898 e 1959.