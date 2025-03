Veja o retrospecto avassalador do Flamengo em cima do Vasco

O Flamengo largou na frente do Vasco ao bater o rival por 1 a 0 neste sábado (01/03), no Nilton Santos, pela semifinal do Campeonato Carioca. O resultado não colocou apenas o Rubro-Negro na vantagem por uma vaga na final do Estadual, mas aumenta ainda mais o retrospecto no clássico contra o Cruz-Maltino.

A sequência começou em 2019, quando o Flamengo venceu o Vasco na final do Campeonato Carioca por 2 a 0 e se sagrou campeão. Desde então, o Rubro-Negro vem levando a melhor em cima do rival. Aliás, vale ressaltar que as equipe só se enfrentaram pelo Estadual e pelo Brasileirão neste período.

Se contarmos todos os clássicos do Brasil, Flamengo x Vasco também registra a maior freguesia no país, com o Rubro-Negro levando a melhor na maioria dos jogos. Contudo, o técnico Filipe Luís ignorou a vantagem e os números e quer a equipe ligada para o embate de volta.

“Nenhuma vantagem. Sempre preparo a semana pensando em ganhar. Começo a semana como sempre em cima do nosso modelo e mais perto do jogo vou pensando no adversário. Para mim não muda nada e quero que não mude para meus jogadores. Que eles continuem com a ambição que têm”, disse o treinador.