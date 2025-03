Sforza alcança maior minutagem no ano, mas segue desprestigiado no Vasco

Sforza iniciou o clássico como opção no banco de reservas e entrou na vaga de Jair. Mesmo alcançando a maior minutagem da temporada, ele segue sem prestígio no elenco. Isso porque ele demonstrou dificuldade de adaptação e não aproveitou as oportunidades em 2024, com atuações irregulares também pela pouca idade.

O meio-campista Juan Sforza claramente perdeu espaço no Vasco nesta temporada. Afinal, ate aqui ele foi relacionado em somente quatro das 13 partidas possíveis do Cruz-Maltino em 2025. O argentino voltou a ser convocado pelo técnico Fábio Carille para um compromisso depois de dois jogos. Na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, na partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca, o volante atuou por mais tempo no ano, foram aproximadamente 20 minutos em campo.

Sforza sofreu com alguns empecilhos para se consolidar no Vasco

Aliás, ele não teve sucesso em corresponder às expectativas criadas com a sua contratação por alto custo. No início da última temporada, o Gigante da Colina pagou pouco mais de R$ 24 milhões ao Newell’s Old Boys, da Argentina, pelo jogador. Outro fator que interferiu para Sforza perder espaço foi o fato do Vasco ter priorizado reforçar o setor em que ele atua com a chegada de Tchê Tchê. Além disso, houve os retornos de Jair e Paulinho que se recuperaram de graves lesões no joelho, que os tiraram de combate da maior parte do ano passado.

Em 2025 o volante argentino atuou na terceira partida da equipe, o empate por 1 a 1 com o Boavista, mas entrou no intervalo do duelo. Posteriormente, com a mesma condição, entrou em campo na vitória sobre o Maricá por poucos minutos. Na sequência, depois de mais de um mês sem atuar, voltou a ser utilizado exatamente na derrota para o Flamengo, no último sábado (01/03). Na ocasião, ele retornou a ser uma opção pelas ausências de Paulinho e Tchê Tchê.

Com relação ao seu futuro no elenco, o próprio treinador Fábio Carille admitiu que há uma indefinição. A ideia é realizar uma reavaliação das peças disponíveis, já que a intenção é fazer uma redução pelo alto número de jogadores do grupo. Ainda sem formalização de prpostas, Sforza recebeu sondagens de clubes da Arábia Saudita, Brasil, Estados Unidos e Rússia.