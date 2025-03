Nottingham Forest x Ipswich: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo desta 2ªfeira fecha a fase de oitavas de final da Copa da Inglaterra e visitantes tentam anular o favoritismo do Forest

Nottingham Forest e Ipswich se enfrentam nesta segunda-feira, 3/3, às 16h30, de Brasília, fechando a fase de quartas de final da Copa da Inglaterra. O jogo será no City Ground, casa do Forest, que entra como favorito. Quem vencer avança e segue na luta pelo título. Para o Nottingham, seria o terceiro, já que venceu em 1898 e 1959. O Ipswich, por sua vez, ganhou em 1978.

Nuno Espírito Santo faz algumas alterações em relação ao time que joga a Premier League e ao time que joga as Copas. O goleiro brasileiro, Carlos Miguel (ex-Corinthians), é titular na Copa da Inglaterra. Mas, como está lesionado, o comandante português deverá manter seu titular oficial, Sels, no gol. Muito provavelmente, Nuno escalará três brasileiros: os zagueiros Murillo e Morato, o que é sempre esperado, e muito provavelmente Danilo deve ganhar uma oportunidade. Na frente, o ataque não será comandado pelo artilheiro Chris Wood, poupado, mas Awoniyi.

Nuno diz que, embora todos coloquem o Nottingham como favorito, afinal, está em terceiro lugar na Premier League e seu rival luta para não cair de divisão, isso não existe no elenco.

“Não há favoritos num jogo de futebol. Mas apenas duas equipas que se defrontam de forma justa. Enfim, vai ser um jogo difícil. Têm energia, são intensos e têm bons jogadores.

Como chega o Ipswich

Kieran McKenna, diferentemente de Nuno, tinha a ideia de colocar força máxima, mas não contará com os lesionados Ogbene e Kalvin Phillips, além de Julio Enciso. Ele manterá o esquema fechado, com três zagueiros e apenas um atacante na frente, no caso, Delap.