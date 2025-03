Juventus x Verona: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória levará a Juve de volta ao G4 do Campeonato Italiano, mas seu rival pretende surpreender / Crédito: Jogada 10

No jogo que fechará a 27ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus receberá o Verona. O duelo começa às 16h45 (de Brasília) na Juventus Arena, em Turim, e é de vital importância para as equipes. A Juve, em quinto com 49 pontos, precisa vencer para voltar ao G4 e ainda manter vivo o pequeno sonho de título. Já o Verona, com 26 pontos, caso vença, abrirá nove da zona de rebaixamento. Onde assistir Os canais ESPN4 e Disney+ transmite a partir das 16h45 (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como está a Juventus O técnico Thiago Motta deve colocar em campo a zaga com Federico Gatti e Lloyd Kelly, já que há vários desfalques no setor. Assim, a dúvida está no ataque. Kolo Muani e Vlahovic disputam a posição de referência na área. O certo é que o treinador, mais uma vez, apostará no português Francisco Conceição no meio de campo, dando jovialidade ao setor ao lado de Yildiz. Já Kalulu, de volta após recuperar-se de lesão, fica no banco.

Motta lembra que o Verona teve boa reação nos últimos jogos e não espera facilidade no duelo desta segunda-feira. “O Verona é um bom time e vem de uma boa vitória sobre a Fiorentina. Os fãs têm a liberdade de se expressar. Sentimos a mesma decepção que os torcedores sentiram. Temos a mesma raiva que eles. Não queremos repetir o que fizemos na Copa e queremos dar o nosso melhor. Espero uma partida complicada.” Como está o Verona O Verona tem como artilheiro Tengstedt, mas conta com a volta de Bradaric, que cumpriu suspensão. Para o ataque, a opção do técnico é Amin Sarr, que fará dupla com Suslov. Mas a escalação é uma incógnita. E sem pistas, jáqueo treiandro Zanetti não deu coletiva para esta partida coma Juventus.