Carnaval: Veja como foi o desfile das escolas ligadas a clubes paulistas

As escolas de samba ligadas a clubes paulistas foram destaques no desfile do grupo especial do Carnaval de São Paulo. Dragões da Real, Mancha Verde no sábado (01/03) e Gaviões da Fiel no domingo (02/03), levantaram os presentes no Sambódromo do Anhembi nos dois dias de festa. Confira como saiu as três escolas.

Dragões da Real

Vice-campeã do Grupo Especial do carnaval de São Paulo em 2024 e terceira escola a desfilar na secta-feira, a Dragões da Real levou para a avenida o enredo “A vida é um sonho pintado em aquarela!”. Eles utilizaram a famosa música do artista Toquinho para falar sobre o ciclo da vida. O grupo, aliás, atravessou o sambódromo entre fantasias e alegorias de cores vibrantes, deixando o preto para os integrantes da bateria. Os instrumentos dos músicos traziam cores e luzes de led.