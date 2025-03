Brighton vence Newcastle, fora de casa, e avança na Copa da Inglaterra

Após 1 a 1 no tempo normal, visitantes marcam na prorrogação com Welbeck e estão nas quartas da competição

O Brighton foi até o St. James’ Park para enfrentar o Newcastle e mandou muito bem. Neste jogo pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, venceu de virada por 2 a 1 na prorrogação, após 1 a 1 no tempo normal. Com isso, eliminou os Magpies e avançou para as quartas de final da competição. Foi uma vitória justíssima, pois o time nem parecia jogar fora de casa, já que dominou grande parte da partida. O Newcastle saiu na frente com um gol de Isak de pênalti. Ainda no primeiro tempo, Minteh empatou. O tento da vitória veio aos cinco minutos do segundo tempo da prorrogação, com Welbeck.

Esta foi a quinta vitória seguida do Brighton desde que o time levou 7 a 0 do Nottingham Forest, mostrando que está totalmente recuperado da surra e que vem com força para as quartas de final da competição. O time jamais venceu a competição.