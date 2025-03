Sport x Decisão: onde assistir e escalações

Pressionado pela queda na Copa do Brasil, Leão da Praça da Bandeira precisa de uma resposta imediata nas quartas do Campeonato Pernambucano

O Campeonato Pernambucano dá uma pausa no frevo e no agito nas ladeiras de Olinda para focar em jogo que vale classificação no Campeonato Estadual neste jogo único. Em pleno domingo de Carnaval (2), o Sport recebe o Decisão, às 16h, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final. Quem vencer avança à semifinal. O Santa Cruz aguarda esta definição. Náutico e Retrô, na segunda (3), se engalfinham pela última vaga, nos Aflitos.

Por questões de segurança, em meio ao frenético carnaval pernambucano, o Leão da Praça da Bandeira jogará com os portões fechados.