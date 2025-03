São Paulo não consegue acordo e acerto com Thiago Mendes fica para junho

Tricolor tentou a contratação do volante no começo do ano, mas não conseguiu acrcar com valores e mantém as esperanças para o meio do ano

A tentativa do São Paulo de repatriar o volante Thiago Mendes não deu certo. Sem conseguir arcar com os valores exigidos, cerca de R$ 11 milhões, pelo Al-Rayyan, do Qatar. o Tricolor manterá o nome do radar para a janela do meio do ano. O jogador possui contrato com o clube de Artur Jorge até o final de junho.

As conversas não evoluíram nesta última semana, indo contra as expectativas do São Paulo. Com o fechamento da janela de transferências nesta última sexta-feira (28), qualquer possibilidade de acordo ficou para o mês de junho. O contrato do jogador com os cataris vai até o dia 30 de junho.