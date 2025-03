Santos x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o vice-campeonato no ano passado, o Santos sonha em voltar para a final do Estadual. Para isso, o Peixe precisa passar pelo Red Bull Bragantino neste domingo (02/3), às 20h45, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulistão. O Alvinegro Praiano terminou a fase de grupos com 18 pontos, um a menos que o Massa Bruta. Por conta disso, terá a vantagem de decidir este mata-mata diante de seus torcedores.

Como chega o Santos

Líder do Grupo B, o Santos se classificou com 18 pontos, sendo cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Aliás, a boa notícia fica por conta do goleiro Gabriel Brazão, que se recuperou de lombalgia e voltou às atividades com o elenco do Santos durante a semana. Assim, sem novos problemas na escalação, o técnico Pedro Caixinha deve repetir a mesma equipe titular base que encerrou a fase de grupos com a sequência das três vitórias. Por fim, somente três atletas permanecem no departamento médico: Aderlan, Hyan e Souza, nenhum do time titular. As esperanças da equipe, aliás, ficam por conta do craque Neymar e o artilheiro do Paulistão Guilherme.