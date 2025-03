Santos acerta empréstimo de Sandry a time mineiro

O Menino da Vila tem contrato com o Alvinegro até dezembro de 2026, mas perdeu espaço na equipe após uma série de lesões que o deixaram fora dos gramados. A informação da transferência é do jornalista Venê Casagrande.

O Santos acertou a transferência de Sandry, por empréstimo, para o Athletic-MG. A ideia do Peixe é que o volante ganhe minutagem no time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

O jogador de 22 anos estreou no time profissional do Peixe em 2019. No total, Sandry disputou 106 jogos com a camisa do Santos e somou quatro assistências. O atleta, aliás, foi titular da equipe que disputou a final da Copa Libertadores em 2021, na derrota de 1 a 0 para o rival Palmeiras.

