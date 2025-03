Novo reforço do América-MG, Willian Bigode se despede dos Santos nas redes sociais

Sem espaço com Pedro Caixinha, jogador rescindiu contrato com o Peixe e já foi anunciado no seu novo clube / Crédito: Jogada 10

Willian Bigode está de clube novo! O jogador, de 38 anos, rescindiu seu contrato com o Santos e vai defender o América Mineiro na temporada de 2025. Dessa forma, o atacante se despediu do Peixe nas redes sociais. “Hoje encerro a minha passagem pelo Santos. Deixo o clube com o sentimento de dever cumprido, após participar da campanha que levou o clube de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, ao título da Série B e ao vice-campeonato do Paulistão do ano passado. Foi uma honra vestir essa camisa tão pesada, que foi eternizada pelo Rei Pelé e jogar na Vila mais famosa do mundo. Agradeço o carinho com o qual fui muito bem recebido no clube pelo Presidente Marcelo Teixeira , todo Staff, atletas, funcionários e torcedores. Um grande abraço. Em breve, começo um novo desafio. Que Deus abençoe a todos”, escreveu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Bigode estava fora dos planos do Peixe e conseguiu a rescisão em comum acordo. Ele chegou a ter seu contrato renovado pela cláusula do acesso do time para a primeira divisão do Brasileirão. No entanto, não chegou a entrar em campo em 2025. Ele ficou de fora de grande parte da pré-temporada por conta de uma lesão. Além disso, o jogador perdeu espaço com a chegada do técnico Pedro Caixinha.