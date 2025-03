Napoli e Inter empatam e título do Campeonato Italiano segue em aberto

Di Marco abriu o placar para a Inter, que lidera a Serie A Italiana / Crédito: CARLO HERMANN/AFP

Napoli e Inter de Milão fizeram um jogo dramático neste sábado, 1º, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Este duelo em Nápoles, no Estádio Diego Armando Maradona, colocou frente a frente os dois primeiros colocados. Quem vencesse fecharia a rodada em primeiro e daria um grande passo rumo ao título. Mesmo visitante, a atual campeã Internazionale saiu na frente com um gol de falta de Di Marco no primeiro tempo. Contudo, aos 43 minutos da etapa final, o Napoli deixou tudo igual com um gol de Philip Billing.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com este empate, os times seguem colados na briga pelo título. A Inter lidera com 58 pontos, contra 57 dos napolitanos. O terceiro lugar está com a Atalanta, que tem 55 pontos, mas perdeu a chance de encostar na rodada, após empatar com o penúltimo colocado Venezia, em 0 a 0, em casa.

Como foi o empate do Napoli com a Inter de Milão Nos primeiros 45 minutos, o que se viu foi um duelo equilibrado e muito truncado, até com jogadas mais viris. Até mesmo o lance do único gol desta etapa saiu num lance de muita pegada. Após cruzamento da esquerda, Dumfries, quando iria tentar o arremate, foi empurrado por McTominay. Aparentemente pênalti, mas o juiz nada deu e a sobra ficou com Mkhitaryan, que foi pressionado na entrada da área. Aí, sim, foi marcada falta. Di Marco cobrou muito bem, no ângulo direito do goleiro Meret, que nem foi na bola. Inter de Milão 1 a 0. Atrás do placar, o Napoli passou a pressionar. Logo teve duas oportunidades com Lukaku. O time da casa merecia o empate pelo volume, mas os arremates foram errôneos. Assim, mesmo com maior posse (58%) e finalizações (8 a 5), o Napoli foi para o intervalo em desvantagem. E quase levou um gol em contra-ataque com Di Marco nos acréscimos.

Veio o segundo tempo e só deu Napoli. Afinal, a posse de bola aumentou e na etapa as finalizações fora, 12 a 0 para o time da casa. Mas apesar de tudo, a Inter conseguia segurar a vantagem. Contudo, aos 43 minutos, Lobotka fez jogada genial pela esquerda, passdo pelo meio da cerrada marcação e tocou para Philip Billing bater e deixar tudo igual, fazendo justiça ao placar. E deixando a briga pelo Scudetto em aberto para os três primeiros colocados. Jogos da 27ª Rodada do Italiano Sexta-feira (28/2)

Fiorentina 1×0 Lecce

Sábado (1/3)

Atalanta 0x0 Venezia

Napoli 1×1 Inter de Milão

Udinese x Parma – 16h45

Domingo (2/3)

Monza x Torino – 8h30

Genoa x Empoli – 11h

Bologna x Cagliari – 11h

Roma x Como – 14h

Milan x Lazio – 16h45

Segunda-Feira (3/3)

Juventus x Verona – 16h45