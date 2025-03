Milan x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam, neste domingo (2), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano

A bola já rolou 185 vezes na história, com ampla vantagem do Milan, 82 vitórias. A Lazio, aliás, venceu em 39 duelos e outras 65 partidas terminaram empatadas.

Nada como um clássico para retomar a confiança na sequência da temporada. Milan e Lazio fazem embate neste domingo (02/03), no San Siro, em Milão, pela 26ª rodada da Serie A Italiana, Campeonato Italiano. Os Rossoneros estão na oitava colocação, com 41 pontos, enquanto os Brancos e Azuis somam 47 pontos, na quinta posição, que dá direito a Liga Europa.

Como chega o Milan

A fase do Milan não anda das melhores. Após derrota para o Bologna, o técnico Sérgio Conceição reagiu com desabafo às críticas e ameaçou deixar o cargo caso. O treinador, afinal, está pressionado no cargo, já que, nas últimas cinco partidas, venceu apenas uma. Para o duelo, ele espera contar com o retorno de Christian Pulisic. No entanto, os Rossoneros não contam com a presença de Kyle Walker, Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek e do brasileiro Emerson Royal. Todos estão com problemas físicos.

Como chega a Lazio

Enquanto isso, a Lazio atravessa bom momento na Serie A com três vitórias nos últimos cinco jogos. No entanto, foi eliminada da Copa da Itália nas quartas de final após derrota por 2 a 0 para a Inter de Milão. No momento, a equipe de Marco Baroni está se classificando para a Liga Europa, mas tem como objetivo garantir uma vaga na próxima edição da Champions League e precisa somar mais pontos para subir na tabela.

Para a partida, a Lazio conta com o retorno de Nicolò Rovella. Alessio Romagnoli e Fisayo Dele-Bashiru devem passar por uma nova avaliação antes do clássico, mas têm chance de ficarem à disposição para o duelo. A única baixa certa é Valentín Castellanos (lesão na coxa).