Mateta leva chute violento na cara e vai parar no hospital

Goleiro do Millwall teve saída brusca e atingiu em cheio o rosto do atacante do Crystal Palace, causando indignação

O atacante Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace, levou um forte chute no rosto quando o goleiro do Millwall, Liam Roberts, fez uma manobra brusca e perigosa. Desse modo, o impacto foi tão grande que o jogador francês caiu desacordado. O atendimento médico no gramado demorou quase 10 minutos. Assim, o goleiro sofreu uma expulsão imediata e o atacante inglês Eddie Nketiah substituiu Mateta.

O presidente do Crystal Palace demonstrou indignação com o lance. Ele afirmou que, durante todo o período em que vive no mundo do futebol, jamais testemunhou tamanha violência.