Manchester United x Fulham: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes inglesas se enfrentam, neste domingo (2), às 13h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra / Crédito: Jogada 10

Em situações opostas na temporada, Manchester United e Fulham fazem duelo, neste domingo (2), às 13h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, no Old Trafford. A partida é importante para os Red Devils, que fazem campanha tenebrosa na Premier League e encaram o torneio como a “salvação” da temporada. A equipe de Manchester, que é a atual campeã da competição, eliminou Arsenal e Leicester nas duas primeiras fases. Já o Fulham, que faz boa participação no Campeonato Inglês e sonha com vagas em competições europeias, quer manter seu bom momento e eliminar o gigante em Old Trafford.

Onde assistir A partida entre Manchester United e Fulham, pela Copa da Inglaterra, terá transmissão pela ESPN e Disney+.

Como chega o Manchester United O Manchester United não faz uma boa temporada, mas vem de triunfo por 3 a 2 contra o Ipswich Town na última rodada da Premier League. Apesar disso, a equipe ainda precisa de melhores resultados para tentar subir na tabela. Atualmente, está próximo da zona de rebaixamento, no 14° lugar. Na Copa da Inglaterra, o time, assim, vai em busca da vaga para as quartas de final da competição. O técnico Ruben Amorim, porém, tem mais uma vez uma série de desfalques, especialmente na defesa. O goleiro Bayindir, os zagueiros Leny Yoro, Jonny Evans e Lisando Martínez e o lateral esquerdo Luke Shaw seguem fora. Além deles, Toby Collyer, Mason Mount, Kobbie Mainoo e Amad Diallo também não participam do duelo, todos com problemas físicos. Como chega o Fulham Do outro lado, o Fulham chega como favorito para o duelo deste domingo. O time, afinal, eliminou o Wigan por 2 a 1 na fase anterior da FA Cup e alcançou a nona colocação no Campeonato Inglês após bater o Wolverhampton por 2 a 1, mantendo vivas as chances de alcançar vagas europeias.