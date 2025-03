Herói da classificação, Estêvão comenta sobre último Paulistão com a camisa do Palmeiras

Pela 12ª vez consecutiva, o Palmeiras está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. A vaga veio após a vitória alviverde por 3 a 0 para cima do São Bernardo, na noite deste sábado (01), na casa do adversário. O resultado garantiu ao Verdão o direito de disputar a próxima fase como mandante.

Nome do jogo com dois gols, o atacante Estêvão não poderia estar mais contente com a classificação. O atacante recordou da forma complicada que a vaga veio na primeira fase e valorizou a grande vitória contra um adversário que tinha uma das melhores campanhas do torneio.